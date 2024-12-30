İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Yeşilyurt Devlet Hastanesi), şehir içinden ve dışından kolayca ulaşılabilecek bir konumda bulunuyor. Toplu taşıma seçenekleri, metro, İZBAN, otobüs ve dolmuş hatları ile hastaneye rahatça ulaşılabilir. Ayrıca, şehir dışından gelenler için havalimanı ve otogardan da direkt ulaşım imkanı sunuluyor. Bu haberde İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaşım yollarını ve iletişim bilgilerini bulabilirsiniz.
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ( Yeşilyurt Devlet Hastanesi) nasıl gidilir?
İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ulaşım İmkanları
16 - Vatan Mah. – Üçyol
18 - Yeşilyurt – Konak
19 - Şehitler - Konak
523- Üçyol - Uzundere
579 - Yeşilyurt – Üçyol
879 - Yeşilyurt - Gaziemir Semt Garajı
Dolmuş ile Ulaşım Sağlayacaklar
Buca - Yeşilyurt
Bornova - Yeşilyurt
Gaziemir - Yeşilyurt
Gaziemir - Basınsitesi
Yeni garaj - Yeşilyurt
Eşrefpaşa - Limontepe
Hastaneye Metro ve İZBAN İle Ulaşım
Hastaneye ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar, Halkapınar Aktarma Merkezinden Üçyol Metro Durağında inerek 16-18-19-523-579 numaralı otobüsler ile hastaneye ulaşım sağlayabilirler. Torbalı İZBAN’ı kullanacak olanlar ise Semt Garajı durağında inip 879 numaralı otobüsü kullanarak ulaşım sağlayabilirler
Hastaneye Hava Alanından Ulaşım
Şehir dışından gelecek olan hasta ve hasta yakınları ise aşağıdaki şekilde ulaşım sağlayabilirler.
Dokuz Eylül, 35410 Gaziemir/İzmir
Yürüyün
Yaklaşık 1 dakika 350 m
Havalimanı Dış Hatlar Geliş
202 CUMHURİYET MEYDANI - HAVALİMANI.
Gidilecek Mesafe 12 dakika (7 durak)
Ulaştırma
887 SARNIÇ AKTARMA MERKEZİ – KONAK
Gidilecek Mesafe 35 dakika (18 durak)
Üçyol Metro
16 VATAN MAHALLESİ – ÜÇYOL Yeşilyurt
Gidilecek Mesafe 8 dakika (4 durak)
Hastaneye Otogardan Ulaşım
Etiler Mah. Basmane,, Anafartalar Cd., Konak/İzmir
Yürüyün
Gidilecek Mesafe Yaklaşık 9 dakika 700 m
Mezarlıkbaşı
19 ŞEHİTLER - KONAK Şehitler
Gidilecek Mesafe 16 dakika (9 durak)
Yeşilyurt Devlet Hastanesi
KURUM: İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ADRES: Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi Basın Sitesi Mahallesi/İzmir/35360
SABİT TELEFON: +90 (232) 243 18 71
SABİT TELEFON: +90 (232) 243 32 08
FAKS: +90 (232) 243 48 48
ELEKTRONİK POSTA: [email protected], [email protected]
KEP: [email protected]
WEB: http://izmirataturkeah.saglik.gov.tr
Olabilecek yol çalışmaları sebebiyle güzergahlar değişebilir. Bunun için güncel yol durumunu kontrol etmeyi unutmayınız.