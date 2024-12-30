İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Yeşilyurt Devlet Hastanesi), şehir içinden ve dışından kolayca ulaşılabilecek bir konumda bulunuyor. Toplu taşıma seçenekleri, metro, İZBAN, otobüs ve dolmuş hatları ile hastaneye rahatça ulaşılabilir. Ayrıca, şehir dışından gelenler için havalimanı ve otogardan da direkt ulaşım imkanı sunuluyor. Bu haberde İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaşım yollarını ve iletişim bilgilerini bulabilirsiniz.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ( Yeşilyurt Devlet Hastanesi) nasıl gidilir?

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ulaşım İmkanları

16 - Vatan Mah. – Üçyol

18 - Yeşilyurt – Konak

19 - Şehitler - Konak

523- Üçyol - Uzundere

579 - Yeşilyurt – Üçyol

879 - Yeşilyurt - Gaziemir Semt Garajı

Dolmuş ile Ulaşım Sağlayacaklar

Buca - Yeşilyurt

Bornova - Yeşilyurt

Gaziemir - Yeşilyurt

Gaziemir - Basınsitesi

Yeni garaj - Yeşilyurt

Eşrefpaşa - Limontepe

Hastaneye Metro ve İZBAN İle Ulaşım

Hastaneye ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar, Halkapınar Aktarma Merkezinden Üçyol Metro Durağında inerek 16-18-19-523-579 numaralı otobüsler ile hastaneye ulaşım sağlayabilirler. Torbalı İZBAN’ı kullanacak olanlar ise Semt Garajı durağında inip 879 numaralı otobüsü kullanarak ulaşım sağlayabilirler

Hastaneye Hava Alanından Ulaşım

Şehir dışından gelecek olan hasta ve hasta yakınları ise aşağıdaki şekilde ulaşım sağlayabilirler.

Dokuz Eylül, 35410 Gaziemir/İzmir

Yürüyün

Yaklaşık 1 dakika 350 m

Havalimanı Dış Hatlar Geliş

202 CUMHURİYET MEYDANI - HAVALİMANI.

Gidilecek Mesafe 12 dakika (7 durak)

Ulaştırma

887 SARNIÇ AKTARMA MERKEZİ – KONAK

Gidilecek Mesafe 35 dakika (18 durak)

Üçyol Metro

16 VATAN MAHALLESİ – ÜÇYOL Yeşilyurt

Gidilecek Mesafe 8 dakika (4 durak)

Hastaneye Otogardan Ulaşım

Etiler Mah. Basmane,, Anafartalar Cd., Konak/İzmir

Yürüyün

Gidilecek Mesafe Yaklaşık 9 dakika 700 m

Mezarlıkbaşı

19 ŞEHİTLER - KONAK Şehitler

Gidilecek Mesafe 16 dakika (9 durak)

Yeşilyurt Devlet Hastanesi

KURUM: İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ADRES: Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi Basın Sitesi Mahallesi/İzmir/35360

SABİT TELEFON: +90 (232) 243 18 71

SABİT TELEFON: +90 (232) 243 32 08

FAKS: +90 (232) 243 48 48

ELEKTRONİK POSTA: [email protected], [email protected]

KEP: [email protected]

WEB: http://izmirataturkeah.saglik.gov.tr

Olabilecek yol çalışmaları sebebiyle güzergahlar değişebilir. Bunun için güncel yol durumunu kontrol etmeyi unutmayınız.