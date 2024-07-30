Atatürk Yüzme Tesisleri: Olimpik havuz ve etkinlik alanlarıyla İzmir’in gururu

Atatürk Yüzme Tesisleri, İzmir'deki en büyük ve kapsamlı yüzme alanlarından biridir. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait olan bu tesisler, 1967 yılında yapıldı ve birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Tesis özellikleri:

Olimpik Yüzme Havuzu: 50 metre uzunluğundaki bu havuz, üstü açıktır ve olimpik standartlara uygundur.

Atlama Kulesi: Tesis, farklı yüksekliklerde atlama kuleleri ile dikkat çeker.

Seyirci Tribünleri: 2500 kişilik üstü kapalı tribünler, büyük etkinlikler için geniş bir izleyici kapasitesi sunar.

Yarı Olimpik Kapalı Havuz: 25 metre uzunluğundaki bu havuz, özellikle kapalı alanlarda yüzme imkanı sağlar ve 1971 yılında Akdeniz Oyunları için inşa edilmiştir.

Spor Salonu ve Sünger Atlama Trampleni: Tesis, spor salonu ve kış aylarında kullanım için sünger atlama trampleni gibi ek olanaklar da sunar.

Etkinlikler:

Şampiyonalar ve Turnuvalar: 52 yıl boyunca tesis, 1971 Akdeniz Oyunları ve 2005 Üniversite Oyunları dahil olmak üzere birçok önemli şampiyona ve turnuvaya ev sahipliği yaptı.

İzmir’in yüzme tesisi: Atatürk yüzme tesis'ine ulaşım ve adres bilgileri

Atatürk Yüzme Tesisleri, İzmir’in merkezine oldukça yakın bir konumda yer alıyor. Şehir merkezinden özel araçla yaklaşık 15 dakika süren bir yolculukla ulaşabilirsiniz. Toplu taşıma ile ise İzmir’in çeşitli bölgelerinden gelen otobüs ve dolmuşlarla kolayca gidilebilir. Adres: İzmir, Alsancak Mahallesi, Atatürk Caddesi No:45, İzmir'de yer almaktadır.