İzmir Atatürk Lisesi Mezunları okul alanlarının ihaleyle satışa çıkarılmasına tepki göstermek için İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi. İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Murat Saraç, “İhale şartnamesi gereği tüm gelirlerin Milli Eğitim Bakanlığı hesabına aktarılacak olması ve okullara görünürde hiçbir pay ayrılmaması nedeniyle okullar bu ihalelerden yararlanmayacak. Üstüne okulların maddi külfetlerle karşılaşacağı, büyük sorunlar yaşayacağı son derece açıktır. Devletin eğitim kurumları asla ticari bir işletme, bir rant kapısı olarak görülmemelidir” dedi.

İzmir Atatürk Lisesi Mezunları, okul alanlarının ihaleyle satışa çıkarılmasına karşı İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç’ın haberine göre basın açıklamasına CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, CHP İzmir Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın da katıldı.

Basın açıklamasını okuyan İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Murat Saraç, “Daha önceki yönetmeliklerin ve anlayışın aksine hazırlanan yetersiz ihale şartnamesi gereği tüm gelirlerin Milli Eğitim Bakanlığı hesabına aktarılacak olması ve okullara görünürde hiçbir pay ayrılmaması nedeniyle okulların bu ihalelerden yararlanması bir yana, üstüne maddi külfetlerle karşılaşacağı, büyük sorunlar yaşayacağı son derece açıktır. Yapılması düşünülen ihalelerin gerek çağdaş eğitim mantığına aykırılıkları, gerek boşluklarla dolu şartnameleri, gerek süreleri, gerekse ekonomik özellikleri ne okullar ne de Milli Eğitim açısından hiçbir yarar içermemekte olup, bilim ve kültür odaklı çağdaş eğitim sistemimizle hiçbir surette bağdaşmamaktadır. Devletin eğitim kurumları asla ticari bir işletme, bir rant kapısı olarak görülmemelidir. Bu nedenlerle sonradan telafi, tamir ve tazmin edilmesi çok zor olacak tehlikeler arz edecek, çağdaş eğitim sistemine aykırı bu ihalelerin derhal iptal edilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

İhale öncesi kapıya dayandılar

Saraç, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan bir protokole istinaden, İzmir İli çapında muhtelif eğitim kurumlarının yerleşkelerindeki açık alanların, spor salonlarının, halı sahalar ve duvar/telörgü gibi eklentilerinin üçüncü şahıslara kiralanmasına karar verildiği ve bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Konak ilçesinde yer alan İzmir Atatürk Lisesi yerleşkesinde, okul bahçesinin otopark ve halı sahalar, okul spor salonu ile okul duvarlarının ilan yeri olarak kiralanması için ilgili kurumun web sayfasında ihale ilanı yayınlandığı ve bugün saat 14:00 ten itibaren ihalelerin gerçekleşeceğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Kentsel Sit Alanı

İAL'nin 1888 yılından bu güne eğitim vermesiyle Kentsel Sit Alanı içinde yer aldığına dikkati çeken Başkan Saraç, "Okulumuz 1888 den bu yana eğitim vermekte olan, Kentsel Sit alanı içinde yer alan, Türkiye çapında 'tarihi okullar' vasfına haiz köklü bir eğitim kurumu olup, bugüne kadar gerek lise eğitimi, gerek üniversite yerleştirmedeki başarıları, ulusal ve uluslararası pek çok kültürel, sportif ve bilimsel alanlardaki şampiyonlukları ile kamuoyu gündeminde ayrıcalıklı bir yere sahip, cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün adını gururla taşıyan bir eğitim kurumudur. Tarihimiz boyunca Okulumuzdan yetişen bir çok ünlü isim spordan sanata, siyasetten bilime kadar pek çok farklı alanda ülkemizi başarıyla temsil etmiş ve etmektedir. İki Başbakan ve sayısız bakanın yanında erken Cumhuriyetin çağdaş eğitim sistemini bizlere kazandıran ilk Milli Eğitim Bakanları mezunumuzdur. 14 Mayıs 1919’da İzmir’in işgaline karşı ilk direniş kararını alan, ilk bildiriyi hazırlayan ve Maşatlık mitingini yapanlar da bu okulun evlatlarıdır" sözlerine yer verdi.

"Eğitim kurumu için kabul edilemez"

Gece saatlerinde işletmecilik yapılarak okulda yer alan kız ve erkek öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin korunmasız kalacağına dikkat çeken Saraç, şunları söyledi:

“Özellikle tüm Türkiye’de kamuoyunun gözünde otopark işletmeciliği konusunda genel anlamda bir tereddüt ve çekincelerin bulunduğu ortamda ihale yoluyla eğitim kurumunun içine dahil edilecek üçüncü kişi ya da firmaların okulun güvenliğini, yapısını, eğitimin fiziki ve sosyal şartlarını tehlikeye düşürebilecek vasıflara sahip olabilecekleri, öğrenci temelli bir ilim ve irfan yuvasının bütünlüğünü zedeleyecekleri, ihale şartnamesinde belirtildiği üzere okul idaresinin yetkisi ve kontrolü dışında 17.00-07.00 saatleri arasında işletmecilik yapılarak okulda yer alan kız ve erkek öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin korunmasız kalacağı, her çeşit tehlikeye maruz kalabilecekleri, okulda narkotik olayların ve adli vakaların başlayabileceği kuvvetle muhtemeldir. Bu bir eğitim kurumu için asla kabul edilemez. Ayrıca spor salonunun ve halı sahaların daimi bir şekilde ve uzun süreli kiraya verilmesi de bu alanlardan okul öğrencilerinin yeterince yararlanamayacağı, kiralayanlarca bu kullanımların engelleneceği endişesini doğurmaktadır.”