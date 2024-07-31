İzmir Atatürk Lisesi: Köklü gelenekler ve modern eğitim yaklaşımları

İzmir Atatürk Lisesi, 1888 yılında, günümüzde İzmir Adliyesi olarak bilinen binada 120 öğrenciyle eğitime başlamıştır. İlk müdürü Abdurrahman Bey, aynı zamanda tarih ve coğrafya öğretmeniydi. Okul, 1890 yılında 7 yıllık bir idadi mektebi (ortaokul) olarak eğitimine devam etti. 1910'dan itibaren, Emrullah Efendi'nin Millî Eğitim Bakanlığı döneminde sultani (lise) statüsüne geçti.

Cumhuriyet döneminde, 1922-1923 öğretim yılı sonunda okulun adı değişerek İzmir Erkek Lisesi oldu ve 1942'de İzmir Atatürk Lisesi olarak bilinir hale geldi. Atatürk, 1931'de İzmir ziyaretinde bu okulda matematik dersi vermiştir.

1993-94 öğretim yılında, okul yabancı dil ağırlıklı lise olarak yeniden düzenlendi ve 1997-1998 yılında Anadolu Lisesi statüsüne geçti. Tarihi değerlerinden ötürü okulun adında "Anadolu" ibaresi kullanılmamaktadır.

Bina tarihçesi:

Okulun bulunduğu bina, Yunan işgali sırasında adliye binası olarak kullanılmıştır. Türk ordusu İzmir’i geri aldıktan sonra hükûmet tarafından adliye binası olarak kullanıldı. Günümüzdeki bina ise Rumlar tarafından gündüzlü kız okulu olarak inşa edilmiştir. Binanın dış sıvası ve bahçesi yoktu ve çevresi yangın harabeleri içindeydi.

Mezunlar ve ünlü isimler

İzmir Atatürk Lisesi, birçok ünlü isme ev sahipliği yapmıştır. Eski başbakanlar Şükrü Saracoğlu ve Şemsettin Günaltay, Türkiye’nin 5. Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Vasıf Çınar ve birçok diğer önemli kişi bu okulda eğitim görmüştür. Ayrıca, Genelkurmay Başkanları Kâzım Orbay ve Memduh Tağmaç, yazar Necati Cumalı, şair Attilâ İlhan gibi isimler de okulun mezunları arasındadır.

Günümüz İzmir Atatürk Lisesi

İzmir Atatürk Lisesi, 1991-1992 öğretim yılında kredili sisteme geçmiş ve 1993-1994 yılında yabancı dil ağırlıklı lise olmuştur. 1998 yılında Anadolu Lisesi statüsüne geçmiş olup, hâlâ sınavla öğrenci kabul etmektedir. Kız öğrencileri kabul etmeye 1998 yılında başlamış ve karma eğitime geçmiştir.

Fiziki imkanlar

İzmir Atatürk Lisesi, 33.000 m² alan üzerine kuruludur ve dört ana binadan oluşur. Okulda 52 derslik bulunur ve bazı dersliklerde teknolojik donanımlar mevcuttur. Ayrıca, iki fizik, bir kimya, bir biyoloji laboratuvarı ve iki bilgisayar laboratuvarı olmak üzere toplam 6 laboratuvar vardır.

Okulda bir yemekhane, bir kütüphane (16.265 kitap ile), bir kapalı spor salonu, iki suni çim futbol sahası ve beş açık basketbol sahası bulunmaktadır. Ayrıca, 300 kişilik bir konferans ve gösteri salonu da mevcuttur.

Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bir Cumhuriyet Balosu düzenlenir ve 10 Kasım'da "Ata'ya Saygı Koşusu" yapılır.

İzmir Atatürk Lisesi: Konum ve ulaşım detayları

Adres: İzmir Atatürk Lisesi Kordon Caddesi No: 4 Konak, İzmir'de yer almaktadır.

Ulaşım bilgileri:

Toplu Taşıma:

İzmir Metro: Metro ile Konak İstasyonu'na geldikten sonra, Konak Meydanı'na çıkabilirsiniz. Buradan Kordon Caddesi'ne yürüyerek İzmir Atatürk Lisesi'ne ulaşabilirsiniz. Mesafe yaklaşık 10 dakikadır.

İzmir Otobüsleri: İzmir'in çeşitli semtlerinden gelen otobüslerle Konak Meydanı'na ulaşabilirsiniz. Konak Meydanı'ndan yürüyerek Kordon Caddesi'ne geçip okulun bulunduğu noktaya kısa bir yürüyüşle ulaşabilirsiniz.

Özel Araç:

Park Yerleri: Okulun çevresinde park edebileceğiniz alanlar mevcuttur. Kordon Caddesi üzerindeki park yerlerini kullanabilirsiniz.

Yol Tarifi: İzmir şehir merkezinden (Alsancak, Karşıyaka gibi) Konak yönüne doğru ilerleyin. Konak Meydanı'na ulaştıktan sonra Kordon Caddesi'ne yönelin. Okul bu cadde üzerindedir.