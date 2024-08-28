İzmir’in Bornova ilçesi Işıkkent bölgesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde büyük bir yangın çıktı. Haber Ekspres Gazetesi'nin ihbar hattına gelen bilgiye göre, Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi'ndeki çöp alanında meydana gelen yangın, çevrede geniş çaplı hasara yol açtı.

Soğutma işlemleri başladı

Yangının çevredeki iş yerleri ve konutlarda da etkili olduğu öğrenildi. Dumanlar gökyüzünü kapladı ve bazı binalarda küçük çaplı hasarlar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve soğutma işlemleri başlatıldı. Ekipler, yangının etkilerini azaltmak için çalışmalarına devam ediyor.

Olayın detayları

Olay, İsmail Çıkmaz Caddesi'nin arka kısmındaki çöp alanında başladı. Yangının nedenine dair henüz net bir bilgi bulunmazken, alevlerin hızla yayıldığı ve çöp alanının tamamen yandığı bildirildi. Alevler kısa sürede tüm çöpleri ve çevresini sardı.