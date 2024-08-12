Karşıyaka Belediyesi, İzmir'in unutulmaz siması Sancar Maruflu'yu 15 Ağustos'ta düzenlenecek bir törenle anacak. Bu etkinlikte Maruflu'nun İzmir'e kattığı değerler ve mirası konuşulacak.

İzmir Baba'ya anlamlı vefa töreni

İzmir’e olan derin sevgisi ve şehre sunduğu hizmetlerle “İzmir Baba” olarak anılan Sancar Maruflu, aramızdan ayrılışının üçüncü yılında Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği törenle anılacak. Etkinlik, 15 Ağustos'ta Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi’nde gerçekleşecek. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Maruflu’yu anmak ve onun düşüncelerini gelecek nesillere taşımak amacıyla tüm İzmirlileri bu anlamlı buluşmaya davet ediyor.

Karşıyaka, İzmir Baba’yı unutmuyor

Halkla ilişkiler alanında duayen olarak kabul edilen ve İzmir’in simge isimlerinden biri olan Sancar Maruflu, Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği özel bir törenle anılacak. 15 Ağustos 2021’de aramızdan ayrılan Maruflu, “İzmir Baba” olarak bilinen güçlü kişiliği ve İzmir’e olan derin bağlılığıyla tanınıyordu. Tören kapsamında, İzmirlilik bilinci ve kente sahip çıkma konuları işlenecek; Maruflu’nun hayat görüşü ve İzmir’e yaptığı katkılar detaylıca ele alınacak.

Dostları ve sevenleri bir araya geliyor

Bahçelievler Mahallesi’nde yer alan Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi’nde 15 Ağustos Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak olan anma töreninde, İzmir ve Karşıyaka’ya sevdalı isimler bir araya gelecek. Törende, tarihçi Av. Vehbi Moğol, Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral ve İZVAK Başkanı Ali Erten, Sancar Maruflu’nun İzmir ve spor camiasına katkılarını anlatacak. Işıltan Uşaklıgil de şarkılarıyla bu anlamlı geceye renk katacak.

“Unutulmayacak bir değer”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, İzmir Baba’ya dair duygularını şu sözlerle ifade etti: “İzmir’e gönül veren, ömrünü bu şehre ve bu şehrin insanlarına adayan çok değerli büyüğümüz Sancar Maruflu’yu, aramızdan ayrılışının üçüncü yıl dönümünde saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Maruflu, bizim için unutulmayacak bir değer. Onu anmaktan öte, anlamak ve düşüncelerini yarınlara taşımak için gerçekleştireceğimiz etkinliğimize tüm yurttaşlarımızı bekliyoruz.”