İzmir, Avrupa Konseyi’nin kültür rotalarından biri olan Iter Vitis Rotası’na katıldı.

Bu üyelik, kentin binlerce yıllık bağcılık mirasını koruma çabalarını güçlendirirken, İzmir’in sürdürülebilir turizmdeki konumunu da pekiştirecek. “İzmir Bağ Rotası” projesiyle şehir, bağcılık kültürünü hem yerli hem yabancı ziyaretçilerle buluşturmayı hedefliyor.



İzmir Iter Vitis Rotası üyeliğiyle yeni bir dönem başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Iter Vitis Rotaları Ağı’na üye olarak kentin bağcılık geleneğini uluslararası alanda tanıtmak için önemli bir adım attı. Bu üyelik, İzmir’in toprağının, bağlarının ve insanlarının hikâyesini paylaşması için yeni bir kapı açacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü koordinasyonunda “İzmir Bağ Rotası”nın oluşturulması için çalışmalar başladı. Bu rota, bağları, kültürel miras alanlarını, gastronomi deneyimlerini ve kırsal toplulukları birbirine bağlayarak ziyaretçilere bütüncül bir yolculuk sunacak.

Kırsal alanlar ve kültürel miras korunacak

İzmir, Iter Vitis Rotası’na katılarak kırsal alanların korunmasını, sorumlu turizmin teşvik edilmesini ve deneyim paylaşımının geliştirilmesini taahhüt eden Avrupa destinasyonları arasına katıldı. Bu adım, yerel üreticiler, zanaatkârlar ve topluluklar için yeni ekonomik fırsatlar yaratacak.

Yakında hayata geçecek “İzmir Bağ Rotası”, ziyaretçileri bağlar, zeytinlikler ve antik kalıntılar arasında yürüyüşe çıkaracak; ödüllü şarapların tadına varma ve kuşaklar boyunca süren bağcılık hikâyelerini dinleme imkânı sunacak.

Binlerce yıllık bağcılık geleneği yaşatılıyor

Antik Smyrna’dan Urla, Seferihisar, Torbalı ve Menderes’e uzanan verimli topraklarda binlerce yıldır süregelen bağcılık, İzmir’in kültürünü şekillendiren temel unsurlardan biri oldu. Bugün kentin sınırları içinde 40’tan fazla şaraphane faaliyet gösteriyor. Toprağın verimliliği ile üreticilerin yaratıcılığı birleşerek özgün şaraplar ortaya çıkarıyor.

Iter Vitis üyeliği, bu kültürel zenginliğin gelecek nesillere aktarılması ve uluslararası tanınırlığının artırılması açısından stratejik bir önem taşıyor.