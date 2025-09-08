İzmir’in Balçova ilçesinde polis karakoluna pompalı tüfekle saldırarak iki polisi şehit eden 16 yaşındaki lise öğrencisi Eren Bigül’ün hastanede yaşamını yitirdiği iddia edildi. Bigül’ün ölümüyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Saldırının ardından hastaneye kaldırıldı

Saldırı sırasında çıkan çatışmada vurulan Eren Bigül, olay yerinde yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Sosyal medyada paylaşılan iddialarda, tedavi altındaki Bigül’ün hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Resmi açıklama bekleniyor

İddialar kısa sürede gündem olurken, yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Emniyet ve sağlık kaynaklarının olayla ilgili ilerleyen saatlerde bilgi paylaşması bekleniyor.

Olayın bilançosu

Balçova’daki saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, ikisi polis üç kişi yaralanmıştı.