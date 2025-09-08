İzmir’in Balçova ilçesinde polis karakoluna düzenlenen saldırının faili 16 yaşındaki E.B.’nin ailesi ilk kez konuştu. Gazeteci Seyhan Avşar’ın paylaştığı açıklamada aile, çocuklarının son dönemde radikalleştiğini ve şok içinde olduklarını belirtti.

Aile: “Keşke polise haber verseydik”

Gazeteci Seyhan Avşar, saldırganın ailesine ulaştığını ve aktarılan sözleri X hesabından paylaştığını duyurdu. Aile, “Kim ister ki evladının böyle bir şey yapmasını. Son dönemde farklı sitelere giriyordu. Annesi korkutup ‘seni polise söyleyeceğim’ dedi. Hepimize ‘sizler kâfirsiniz’ diyordu. Radikalleşmişti. Namaz kılıyordu sürekli. Normalde pısırık bir çocuktu. Bunu yapması bizi şok etti. Keşke girdiği siteleri polise haber verseydik. Çocuğun telefonu incelensin, kimlerle irtibatlı olduğu ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

Tepkiler ve soruşturma süreci

Ailenin açıklamaları kamuoyunda dikkat çekerken, saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Yetkililer saldırganın dijital geçmişi ve olası bağlantılarını inceliyor.

Sosyal medyada yankı buldu

Avşar’ın paylaşımına gelen yorumlar arasında özellikle “radikalleşme sürecinin aile tarafından fark edilmesine rağmen ihbar edilmemesi” dikkat çekti.