İzmir Balçova’da Şehit Salih İşgören Polis Merkezi önünde düzenlenen silahlı saldırının ardından, vatandaşlar sokağı Türk bayraklarıyla donattı. Saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit oldu, 2 polis memuru yaralandı.

Saldırının ayrıntıları

Olay, sabah saat 09.50 sıralarında meydana geldi. 16 yaşındaki E.B., evinden temin ettiği babasına ait pompalı tüfekle polis merkezine geldi ve rastgele ateş açtı. Şehit olan polis memurları Muhsin Aydemir ve Hasan Akın olurken, Ömer Amilağ ve Murat Dağlı yaralandı. Saldırgan E.B. ise polis tarafından yaralı olarak yakalandı ve Alsancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vatandaşlardan bayraklı tepki

Saldırıya tepki gösteren Çetin Emeç Mahallesi sakinleri, Fethi Bey Sokağı’nı ve evlerini Türk bayraklarıyla donattı. Vatandaşlar, şehit polisler ve yaralı meslektaşları için üzüntülerini gösterdi.

Saldırganın durumu ve eğitimi

Saldırgan E.B.’nin tedavisi sürüyor. Liseye devam ettiği ve Balçova Nevvar Salih İşgören Lisesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

Soruşturma süreci

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma için 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 6 savcı görevlendirdi. İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı konuldu ve soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü bildirildi.