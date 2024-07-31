İzmir’in ilk aquaparkı: Aquacity Balçova ile sıcak yaz günlerinin keyfini çıkarın

İzmir’in ilk aquaparkı olan Aquacity Balçova, 4000 ziyaretçiyi ağırlayabilecek kapasitesi ve 40 bin metrekarelik geniş alanı ile tatil severlere mükemmel bir hizmet sunuyor. Balçova’nın merkezi konumu, bu tesisi şehrin en gözde eğlence merkezlerinden biri yapıyor.

Aquacity’de üç adet yarı olimpik havuz bulunuyor. Bu havuzlarda yüzme, dalış ve atlama gibi su aktivitelerini keyifle yapabilirsiniz. Ayrıca, 22 farklı kaydırak türü, suyun serinliğinde heyecanlı anlar yaşamanızı sağlıyor. Çocuklar için eğlenceli kaydırakların yanı sıra, yetişkinler için adrenalin dolu kaydıraklar da mevcut.

Aquacity’nin sunduğu zengin etkinlikler arasında havuz oyunları öne çıkıyor. Mini golf sahasında hedefe odaklanabilir, okçulukla becerilerinizi test edebilirsiniz. Foot pool, foot dart ve foot bowling gibi aktivitelerle eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Animasyon ve dans şovlarıyla anılarınızı unutulmaz kılabilirsiniz. Su voleybolu, pool parti ve boccia oyunları ise eğlencenin dozunu artırıyor.

Enerjinizi toplamak için Balçova Termal Aquacity’nin keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca, zengin ve uygun fiyatlı menü seçenekleri sunan fastfood restoranda yeme-içme ihtiyaçlarınızı karşılamak oldukça kolaydır.

Balçova Aquacity’e nasıl ulaşılır? Kolay ulaşım ipuçları

Konum: Aquacity Balçova, İzmir’in merkezi bir ilçesi olan Balçova’da yer alıyor. Şehir merkezine oldukça yakın bir konumda bulunması nedeniyle ulaşımı oldukça kolaydır.

Ulaşım bilgileri:

Özel Araç ile Ulaşım: İzmir şehir merkezinden Balçova’ya doğru yola çıktığınızda, Konak’tan başlayan Güzelyalı Caddesi’ni takip edebilirsiniz.

D-300 Karayolu’na bağlanarak Balçova tabelalarını takip edin.

Aquacity, Balçova’nın merkezine oldukça yakın bir noktada olduğundan, yol işaretlerini izleyerek tesise kolayca ulaşabilirsiniz. Toplu Taşıma ile Ulaşım: Otobüs: İzmir’in çeşitli noktalarından Balçova’ya giden otobüs hatlarını kullanabilirsiniz. 190, 204 ve 278 numaralı otobüsler Balçova’ya doğrudan ulaşım sağlar.

Metro: İzmir Metro hattını kullanarak “Üçyol” istasyonunda inebilir ve buradan Balçova yönüne giden otobüslere binebilirsiniz.

Dolmuş: Şehir merkezinden Balçova’ya sıkça çalışan dolmuşlar da mevcuttur. Dolmuşlar genellikle şehir merkezindeki belirli duraklardan kalkar.