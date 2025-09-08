Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Balçova’da iki polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Erdoğan, saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki kişinin yakalandığını, olayın bağlantılarının araştırıldığını söyledi.

İzmir Balçova’daki saldırı

İzmir’in Balçova ilçesinde 16 yaşındaki saldırganın pompalı tüfekle polis merkezine düzenlediği saldırıda Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Olayda altı kişi de yaralandı.

Erdoğan’dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da katıldığı Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada saldırıya değindi.

Erdoğan, “İzmir’den hepimizi sarsan bir haber aldık. Şehit polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. Saldırının faili 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır. Bağlantıları araştırılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Eğitim yılı mesajı

Konuşmasında yeni eğitim öğretim yılına da değinen Erdoğan, öğretmenlerin özverili çalışmasına dikkat çekerek “Öğretmenlerimizin mahir ellerinde büyüyen evlatlarımız aydınlık yarınlarımızın teminatıdır” dedi.

Erdoğan, 2025 yılında eğitime ayrılan bütçenin 2 trilyon 186 milyar lira olduğunu ve 821 binden fazla öğretmenin atamasının yapıldığını hatırlattı.