Alsancak'ta yaşanan trajik olayda, sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay hayatını kaybetti. İzmir Barosu, olay yerinde yapılan çalışmaların delil karartma şüphesine işaret ederek yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

İzmir'in Alsancak semtinde, Enver Dündar Başar Sokak'ta geçtiğimiz Cuma akşamı meydana gelen sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılan iki yurttaşın ölümü, şehirde büyük üzüntü ve tepkilere yol açtı.

Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın, sokakta karşıdan karşıya geçerken mazgaldaki açık kabloya basmaları sonucu elektrik akımına kapıldıkları belirtildi.

Olayın ardından sivil toplum kuruluşları, siyasiler, tıp fakültesi öğrencileri ve gazeteciler olay yerine gelerek tepkilerini dile getirdi.

İzmir Barosu Başkanı Avukat Sefa Yılmaz, olay yerinde yapılan GDZ Enerji'nin çalışmalarının delil karartma olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, kamuoyunu olaya dikkat çekmeye çağırdı.

Yılmaz, olay yerinde yapılan kazı çalışmalarının savcılık izni olmadan gerçekleştirilmiş olması nedeniyle delil karartma şüphesine işaret etti ve suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Gülhan Gürler, olayın teknik detayları hakkında açıklamalarda bulunarak, özelleştirilen elektrik dağıtım şirketlerinin yeterli bakım ve denetim yapmadığına dikkat çekti.

Gürler, kamu güvenliği açısından elektrik hizmetlerinin kamulaştırılması gerektiğini vurgulayarak, teknik destek vermeye hazır olduklarını belirtti.