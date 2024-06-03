Çağdaş Avukatlar Grubu'nun 2024 yılı İzmir Barosu Seçimli Olağan Genel Kurulunda yarışacak adayları belirlemek için gerçekleştirdiği ön seçimde, İzmir merkez adliyeleri ve tüm ilçe baro odalarında 25 sandık kuruldu. Bu sandıklarda toplam 1614 avukat oy kullandı. Ön seçim, 30 Mayıs 2024 tarihinde yapıldı ve mevcut Baro Başkanı Av. Sefa Yılmaz, yeniden başkan adayı olarak seçildi.

"Çağdaş Grup'un mücadeleci duruşuna ihtiyaç duyuluyor"

Av. Sefa Yılmaz, ön seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından baroda yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz yıllar, İzmir Barosu yönetiminde Çağdaş Avukatlar Grubu'nun yer almasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Meslek sorunlarının arttığı, iktidarın hukuksuzluklarını gizlemeye dahi ihtiyaç duymadığı, demokrasinin askıya alındığı bu dönemde, Çağdaş Grup'un mücadeleci duruşuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor" dedi.

"Omuz omuza seçimi kazanacağımıza inanıyorum"

Yılmaz, grup üyelerinin ön seçim sürecine gösterdiği ilgiden memnun olduğunu belirterek, "Adaylarımızı ön seçimle belirleme süreci, grubumuzun yıllara dayanan demokratik süreçlerinden biridir. Bu süreç, bir iktidar mücadelesi değil, daha güçlü bir mücadele için görev talebidir. Tüm aday adaylarımızı gönülden kutluyorum. Ön seçimimizi tamamladık, şimdi hedefimiz Ekim 2024’teki genel seçimdir. Hep birlikte, yan yana, omuz omuza çalışarak seçimi kazanacağımıza gönülden inanıyorum" diye konuştu.

Ön seçim sonucunda, İzmir Barosu Seçimli Olağan Genel Kurulunda Çağdaş Avukatlar Grubu adına yarışacak olan adaylar şöyle belirlendi:

Başkan:

Sefa Yılmaz

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Aylin Aras Öztürk

Canan Arıcı

Zöhre Dalkıran

Dinçer Dikmen

Arif Çınar Evrim

Nesil Kör

Erdem Oktar

Emre Öktem

Ceren Şen Tosun

Gamze Şimşek

Disiplin Kurulu Adayları:

Hatice Aslan Atabay

Hatice Şenay Atlı

Mehlika Aydın Tüfekçi

Aslı Boldan Ertürk

Sefer Keskin

Denetleme Kurulu Adayları:

Erdem Boyacı

Şebnem Çapın

Mürüvet Suatoğlu Balcılar

Türkiye Barolar Birliği Delegasyon Adayları:

Eda Bekçi

Ercan Demir

Yakup Gül

Türkan Karakoç

Özkan Yücel