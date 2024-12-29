İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz ve Genel Sekreteri Zöhre Dalkıran’a tehdit ve hakaret ettiği öne sürülen Türker Eriş, gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Ancak elektronik kelepçe ile ev hapsi cezası verilen Eriş, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yardım başvurusu sonrası tehditler peş peşe geldi

İddiaya göre, Türker Eriş, İzmir Barosu Adli Yardım Merkezi’ne başvuruda bulunmuş ve görevlendirilen avukatlar, Eriş'in tavırları nedeniyle görevi iade etmişti. Bu durum üzerine öfkelenen Eriş, Baro Başkanı Sefa Yılmaz ve Genel Sekreter Zöhre Dalkıran’a ölümle tehdit içeren video ve mesajlar göndermişti.

Eriş hakkında suç duyurusu ve gözaltı kararı

Avukatların, ‘tehdit’, ‘hakaret’, ‘ısrarlı takip’, ‘kamu görevlisinin görevini engelleme’ ve ‘kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi’ suçlarıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Eriş hakkında 23 Aralık’ta gözaltı kararı çıkardı. Eriş, sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından önce serbest bırakılmıştı, ancak duruma İzmir Barosu tarafından tepki gösterildi.

Elektronik kelepçe ve konut hapsi sonrası tutuklama

Türker Eriş’e, elektronik kelepçe ile konutu terk etmeme cezası verildikten sonra, bugün yapılan duruşmada tutuklanmasına karar verildi.