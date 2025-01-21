İzmir Barosu, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, yangının "bir kaza" olarak değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

İzmir Barosu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında ne yazık ki 66 yurttaşımızın vefat ettiğini ve çok sayıda yurttaşımızın da yaralandığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

Türkiye’nin en çok konaklanan ikinci büyük kış destinasyonu olan Kartalkaya’da bakanlık ruhsatlı 300 kişi kapasiteli otelde tam da sömestr tatilinde yaşanan facianın bir kaza olarak görülemeyeceğini, iddiaların etkili bir şekilde soruşturulması gerekliliğini ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra Bolu 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararla getirilen yayın yasağı da açık bir şekilde yurttaşın haber alma özgürlüğünü ihlal etmektedir.

İzmir Barosu olarak sorumlularının ortaya çıkartılması ve etkin bir soruşturma yürütülmesi için sürecin takipçisi olacağız. Yaşamını yitiren yurttaşlarımızı saygıyla anıyor, ölenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara şifa diliyoruz."