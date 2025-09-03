İzmir Barosu Başkanlığı, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen yönetimin kayyum atanarak görevden alınmasına tepki gösterdi. Kararın hukuken geçersiz olduğu açıklandı.

Özgür Çelik görevden alındı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı. Yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici kurul atandı.

"Kabul edilebilir bir yönü yoktur"

Baro Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin mahkemenin ihtiyati tedbir kararıyla görevden uzaklaştırılması ve kayyum atanmasının demokrasi ve hukuk açısından kabul edilebilir bir yönü yoktur” denildi.

İzmir Barosu açıklamasında, herhangi bir asliye hukuk mahkemesinin böyle bir karar vermesinin usul ve esas yönünden mümkün olmadığı belirtildi. Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesine göre kongrelerde alınacak kararların yalnızca YSK tarafından kaldırılabileceği vurgulandı.

"Karar yok hükmündedir!"

Görevsiz bir mahkeme tarafından verilen kararın yok hükmünde olduğunun belirtildiği açıklama şu şekilde:

"CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin, mahkemenin ihtiyati tedbir kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ve İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının demokrasi ve hukuk açısından kabul edilebilir bir yönü yoktur.

Hakimlerin seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verebilmesi ilgili parti teşkilatına kayyum atayabileceği anlamına gelmez. Açıkça Anayasa’ya, Siyasi Partiler Kanunu’na, hukuka ve demokrasiye aykırı olan bu 'tedbir' kararı, ayrıca görevsiz bir mahkeme tarafından verildiğinden yok hükmündedir.

"Asliye Hukuk Mahkemesinin böyle bir karar vermesi mümkün değildir"

Nitekim Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesi açıktır: Herhangi bir asliye hukuk mahkemesinin böyle bir karar vermesi, usul ve esas yönünden hukuken mümkün değildir.

Parti kongrelerinin ilçe seçim kurulu hakimi gözetiminde yapılacağı, bu süreçte alınacak kararların kesin olduğu ve yalnızca YSK tarafından kaldırılabileceği açıktır.

Bu nedenle bir asliye hukuk mahkemesinin verdiği kararın yok hükmünde olduğu tartışmasızdır.

Demokrasinin, halk ve delege iradesinin ortadan kaldırılmasına yönelik; kanuna ve usule aykırı böylesi kararlara karşı demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz."