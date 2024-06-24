Kıraslan’ın bayram tatili için Manisa’da bulunan yakınlarının yanına gittiği ve tek başına kaldığı evde aniden fenalaştığı öğrenildi. Kusmuğunun solunum yoluna kaçması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Genç avukattan 2 gün haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdiklerinde Deniz Kıraslan’ın cansız bedenini buldu.

Olayın detayları araştırılıyor

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, avukatın kustuğu ve bu durumun solunum yoluna kaçmasıyla yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcılık, Deniz Kıraslan’ın ölümüyle ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Gerçek ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Hukuk camiası büyük bir üzüntü içinde

Genç avukatın ani ölümü, hukuk camiasında derin bir üzüntü yarattı. Meslektaşları ve yakın çevresi, Deniz Kıraslan’ın kaybıyla büyük bir şok yaşadı. Olayın ayrıntıları ve ölüm nedeniyle ilgili detaylar ilerleyen süreçte netlik kazanacak.