İzmir Valiliği’nde uzun yıllar basın müşavirliği yapan ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan yazar-şair Ercan Doğu, 25 Aralık 2024 tarihinde aort yırtılması nedeniyle hayatını kaybetti. İzmir basınının tanınmış isimlerinden olan Doğu, son olarak Karne Medya Grubu’nda Yayın Grubu Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

Ercan Doğu kimdir?

Ercan Doğu, İzmir Valiliği Basın Müdürlüğü’nde uzun yıllar basın müşaviri olarak görev almış ve İzmir basınının önemli figürlerinden biri olmuştur. Aynı zamanda şiir yazarlığıyla da tanınan Doğu, birden fazla şiir kitabının sahibidir. İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin bir üyesi olarak, meslek hayatı boyunca gazetecilik ve edebiyat alanındaki katkılarını sürdürmüştür.

Son günleri ve vefatı

25 Aralık 2024 tarihinde yaşadığı aort yırtılması nedeniyle hastaneye kaldırılan Ercan Doğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmiştir. Ercan Doğu’nun kaybı, İzmir basını ve edebiyat camiası için büyük bir kayıp olarak kabul edilmektedir.