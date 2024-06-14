İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde örgütlü memur sendikası Tüm Bel-Sen ile yaşanan sosyal denge tazminatı sözleşmesi anlaşmazlığıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Başkan Tugay, belediyenin bütçe tasarrufuyla ilgili olmadığını belirterek, kanunen belirlenen üst sınırdan fazla artış yapamayacaklarını vurguladı.

Kanunsuz iş yapmam dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Kanunsuz iş yapamam. Sayıştay raporuna göre hareket ettik. Eğer yasaya uymazsak suç işlemiş oluruz. Sayıştay raporu, bize yasal üst sınırın üzerinde artış yapmamamız gerektiğini belirtiyor" dedi.

8 bin 700 lira tazminat ödendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan memurların sosyal denge tazminatı taleplerine değinen Başkan Tugay, mevcut yasal düzenlemeye göre 8 bin 700 lira civarında tazminat ödendiğini, sendikanın ise 22 bin lira talep ettiğini söyledi. Tugay, "Bu taleplerin yasaya uygun olmadığını belirtmek durumundayız. Kanunlar çerçevesinde hareket etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Başkan Tugay, sendika yönetimiyle yaşanan görüş ayrılıklarına ve belediye meclisindeki olaylara da değindi. "Bu tamamen sosyal denge tazminatı miktarıyla ilgili bir uyuşmazlık. İşçilerle ilgili değil, sadece memurlar arasında bir mesele" diyen Tugay, olayların disiplin içinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.