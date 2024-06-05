İzmir'in Bayındır Devlet Hastanesi'nde sağlık personeline sunulan kahvaltı menüsünde yer alan 8 zeytin, 1 parça peynir ve 1 vişne reçeli, büyük tepki topladı. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla durumu eleştirerek, personelin bu yetersiz menü ile nasıl doyabileceğini sordu.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, İzmir'in Bayındır Devlet Hastanesi'nde personel için çıkarılan kahvaltı menüsünü sosyal medya üzerinden paylaştı. Paylaşımda, personele sunulan kahvaltı menüsünün yetersizliği büyük tepki topladı. Doğruyol, "Nöbette olan personel bu kahvaltı menüsüyle karnını nasıl doyurabilir?" diyerek eleştirilerini dile getirdi.

Ahmet Doğruyol'un Açıklamaları

Ahmet Doğruyol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayındır Devlet Hastanesi'nde nöbette olan sağlık personeline sunulan kahvaltının yetersizliğine dikkat çekti. Doğruyol, "Bu kahvaltıyı verseniz ne olur? Vermeseniz ne olur? Bu yemek menülerinin bir ölçüsü tartısı yok mudur?" ifadeleriyle sağlık personelinin karşılaştığı durumu eleştirdi.

Personelin Tepkileri

Sağlık personeli, Ahmet Doğruyol'un paylaşımına destek vererek, yetersiz kahvaltı menüsünden duydukları memnuniyetsizliği dile getirdi. Personel, yoğun çalışma temposu ve nöbetlerde yeterli beslenme imkanının sağlanmasının önemine vurgu yaparak, daha kaliteli ve doyurucu yemek taleplerini dile getirdi.

Ahmet Doğruyol'dan Yetkililere Çağrı

Ahmet Doğruyol ve sağlık personeli, hastane yönetimini ve ilgili yetkilileri bu sorunu çözmeye davet etti. Sağlık personelinin yeterli ve dengeli beslenmesi için daha doyurucu ve besleyici menülerin hazırlanması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, yemek hizmetlerinin denetlenmesi ve standartların yükseltilmesi talepleri dile getirildi.

Doğruyol'un paylaşımının tamamı şu şekilde;

Bu görüntüler

İzmir Bayındır Devlet Hastanesinden. Hastanedeki kahvaltı menüsü ve hastane yemekhanesindeki personele yönelik yazılmış olan yazı.

Soruyoruz…..

Nöbette olan personel bu kahvaltı menüsüyle karnını nasıl doyurabilir?

Bu kahvaltıyı verseniz ne olur?

Vermeseniz ne olur?

Bu yemek menülerinin bir ölçüsü tartısı yok mudur?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı pek çok hastanemizde bu ve buna benzer yemek ile ilgili sıkıntılar çekilmektedir.

Yemeklerin kalitesiz olması, hijyenik olmaması, doyurucu olmaması, bazı hastanelerin yemeğinin bir başka hastanede yapılarak taşımalı sistemle bir diğer hastaneye götürülmesi ile bulamaça dönen yemekler.

Yemeklerin içinden çıkan kıl, tüy, böcek vb. yabancı maddeler.

Ve doktorun, hemşirenin, teknisyenin yani kısaca sağlık çalışanlarıma hitaben ilkokul çocuklarına hitap eder gibi,

EKMEĞİN bile adedinin yazıldığı

FAZLA ALAMAZSINIZ yazısı.

Ne diyelim?

Ne söyleyelim bilemiyoruz .

Boşuna LİYAKAT, LİYAKAT diye bağırmıyoruz..

Sayın bakanım;

Yemek ihalelerini alan şirketleri karşınıza alıp, yemek hizmetlerinin tekrardan kamu eliyle hastanelerde yapılmasının acilen sağlanması gerekmektedir.

Sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarının SAĞLIKSIZ, HİJYENİK ve DOYURUCU OLMAYAN YEMEK YEMESİ

KABUL EDİLEMEZ…