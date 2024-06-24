İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde sabah saatlerinde başlayan işçi eylemleri, hastane yönetimini harekete geçirdi. Başhekimlik önünde toplanan işçiler, aşırı iş yükü ve personel yetersizliği nedeniyle iş bıraktı. Asgari ücretle çalışan işçiler, farklı birimlerin işlerini de yapmak zorunda kaldıklarını belirterek maaşlarının artırılmasını talep ediyor.

Personel yetersiz

İşçiler, personel sayısının yetersiz olmasının kendilerine ekstra yük getirdiğini ifade etti. "Hemşirelik, temizlik, hasta bakımı gibi farklı birimlerin işlerini yapmak zorunda kalıyoruz," diyen işçiler, bu durumun iş yüklerini katlanılmaz hale getirdiğini aktardı.