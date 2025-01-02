İzmir otoyolu Bayraklı Tünelleri çıkışında Bornova istikametine giden bir araçta yangın çıktı. Yangın söndürme ve soğutma çalışmaları sürerken, bu noktadan geriye doğru yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda trafik yoğunluğu oluştu. Yol kullanıcılarının dikkatli olmaları ve güzergahı kullanırken alternatif yolları değerlendirmeleri önerilmektedir.

Yangın sonrası trafik durumu

Bayraklı Tünelleri çıkışındaki araç yangını nedeniyle yolların kapanması ve soğutma çalışmaları sürerken, bölgedeki trafik yoğunluğu artmış durumda. Yaklaşık 1 km’lik bir alanda araçlar durma noktasına gelmişken, araç sürücülerinin trafik akışını etkileyen bu olaydan dolayı sabırlı olmaları bekleniyor.