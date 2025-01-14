İzmir’in Bayraklı ilçesinde polis ekiplerinin huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yaptığı denetimlerde dikkat çeken olaylar yaşandı. Şüpheli hareketleri nedeniyle durdurulan E.K., yapılan kontrollerde 175 dosyadan arandığı ve 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıkınca gözaltına alındı.

13 şüpheli gözaltında

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’nin düzenlediği denetimlerde, 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda:

17 gram metamfetamin,

20 gram esrar,

1100 sentetik uyuşturucu hap,

7 silah,

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 650 TL, 100 Euro ve 14 Dolar ele geçirildi.

Motosiklet hırsızlığı suçüstü engellendi

Denetimler sırasında, sokakta bir motosikleti çalmaya çalışan iki şüpheli de suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınarak karakola götürüldü.

175 dosyadan aranan şüpheli yakalandı

Devriye ekipleri, şüpheli davranışlar sergileyen E.K.’yi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. E.K.’nin 175 farklı suçtan arandığı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan E.K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.

Polis denetimleri sürüyor

Bayraklı Emniyet Müdürlüğü, ilçede huzur ve güvenliği artırmak amacıyla denetimlerini sıkılaştırdığını açıkladı. Yetkililer, bu tür çalışmaların devam edeceğini belirtti.