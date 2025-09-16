Olay, saat 19.00 sıralarında Bayraklı 1620/39 sokakta, Dr. Ekrem Akurgal Yaşam Parkı yakınında yaşandı. İddiaya göre, C.U. (40), yönetimindeki 35 AYJ 298 plakalı otomobilde eşi Ç.U. (31) ile tartışmaya başladı. Geçimsizlik nedeniyle aralarında gerginlik çıktığı belirtilen çiftin kavgası kısa sürede büyüdü.

Tartışmanın ardından C.U., yanında bulunan tabanca ile eşini bacağından vurdu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kendisini de yaraladı

Polis ekiplerinin geldiğini gören C.U., otomobilden inerek tabancayı başına doğrulttu. Bir süre direnen şüpheli, ardından tabancayı bacağına ateş ederek kendisini de yaraladı. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunus), C.U.’yu ikna ederek tabancayı teslim almayı başardı.

Yaralı kadın Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’ne, C.U. ise Bayraklı Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay anı kamerada

Yaşananlar, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde C.U.’nun tabancayı başına doğrulttuğu, bir süre direndiği, ardından bacağına ateş ettiği görüldü.