İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Büyük Tünel içerisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Karşıyaka istikametine giden yolda trafik aksadı. Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, araçların yol dışına çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Kazanın detayları

Otoyol üzerinde, Bayraklı Büyük Tünel'de yaşanan zincirleme kazada birçok aracın karıştığı bildirildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri hızla alındı ve kaza sonrası meydana gelen araç yığılmasını önlemek için çalışmalar başlatıldı. Ancak, olayın etkileri nedeniyle tünelin Karşıyaka istikametine giden kısmında trafik yoğunluğu oluştu.

Sol şerif trafiğe kapatıldı

Trafik akışını düzenlemek amacıyla sol şerit geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kazanın yaşandığı noktadan geriye doğru yaklaşık 750 metre boyunca yoğunluk yaşanıyor. Ekipler, araçları bölgeden tahliye ederek trafik akışını normalleştirmek için yoğun çaba harcıyor.

Yol kullanıcıları için uyarılar

Bayraklı'daki bu otoyol kesiminde seyahat eden yolcuların güzergahlarını planlarken bu durumu göz önünde bulundurmaları tavsiye ediliyor.