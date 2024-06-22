İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca şehrin altyapısını güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attı. Başkan Dr. Cemil Tugay'ın liderliğinde yürütülen 180 günlük hızlı eylem planı çerçevesinde, hasar gören yolları onarmak için asfalt yama ve sıcak asfalt serim ekipleri yoğun bir tempoda çalıştı. Bayram süresince de kesintisiz hizmet anlayışını sürdüren ekipler, İzmir'in farklı bölgelerindeki yol bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle yürüttü.

Çalışmalar devam ediyor

İZBETON ekipleri, Dalyan, Akarca, Uğur Mumcu Caddesi, Postacılar Mahallesi, Irmak Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi ve Ulucak-Damlacık bağlantı yolu gibi çeşitli lokasyonlarda çalışmalarını aralıksız sürdürdü. İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer, "Başkanımızın direktifleri doğrultusunda, bayramda da İzmir'in her noktasında güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak için özverili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte ekiplerimizin gayretiyle önemli başarılar elde ettik" şeklinde konuştu.