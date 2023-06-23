FATİH ÖZKILINÇ-DİSK Genel İş’e bağlı 1,2,3 ve 9 No’lu şubelerin örgütlü olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZELMAN VE İZEJERJİ şirketlerinde çalışan işçiler ödenmeyen bayram ikramiyeleri nedeniyle Konak’taki Belediye Egemenlik Binası önünde eylem yaptı. Ramazan Bayramı’nda yatırılmayan ikramiyelerin ardından Kurban Bayramı'na da mutlu girmediklerini belirten işçiler, “İş ekmek yoksa barış da yok”, “Direne direne kazanacağız”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Hak verilmez alınır zafer sokakta kazanılır” sloganları attı.



18 BİN ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR

İşçiler adına basın açıklaması metnini okuyan Genel İş 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, ikramiyelerin bugün hesaplarına yatmaması halince yarın yarım gün iş bırakma eylemi yapacaklarını söyledi. Gül, “Bizler İZELMAN ve İZENERJİ emekçileri olarak 18 bin çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesindeki tüm iş yerlerinde kesintisiz 24 saat İzmir halkının tüm ihtiyaçlarını karşılamak için alın teri dökenleri ve hizmet üretenleriz. Emekçilerin iş verenle yaptığımız toplu iş sözleşmelerimizde 2 ayda bir ödenmesi gereken ikramiye alacaklarının ve ayın 20’sinde ödenmesi gereken avansların ödenmemesi, ikramiyelerin gecikmeli ödemesi noktasında uzun süredir mağduriyetler yaşıyoruz. Biz emekçiler bu ödenmesi gereken sosyal haklarla ay sonu ancak getirebiliyoruz bir önceki bayramda da yatırılması gereken ikramiyeler bayramdan sonraya sarkıtılması üzerine üyelerimiz bayrama parasız girmişlerdir. Bu bayram öncesi 6 Haziran’da iş verence yapmış olduğumuz görüşme üzerine bu bayram öncesi herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını bayramdan önce İZELMAN VE İZENERJİ emekçilerinin ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplarda olacağını tarafımıza bildirmişlerdir. 6 Haziran’dan sonra defalarca yapmış olduğumuz görüşmelerde herhangi bir sıkıntının olmadığını söylemeleri üzerine bugün cuma günü yatmayacağını pazartesi ise bir ihtimal yatabileceğini tarafımıza bildirmişlerdir. Bayram öncesi işçilerin ikinci defa mağdur edilmesinin kabul edilir bir yanı yoktur. Bizler 18 bin emekçinin örgütlü olduğu DİSK/Genel-İş Sendikası üyeleri olarak bu sorumsuz tavrı şiddetle kınıyoruz. İkramiyeler bugün hesaplarımıza yatırılmaması halinde tüm iş yerlerinde 24/06/2023 yarın sabah kart basarak yarım gün hizmet üretmiyoruz, İş bırakmaya devam ediyoruz. Bu düzensizliğe bu sorumsuz tavra karşı tutumumuz devam edip yatmaması halinde eylemliklerimiz artarak devem edecektir” ifadelerini kullandı.