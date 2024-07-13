Kabul, Eşitlik, Dahil Olma, İstihdam (KEDİ) Otizm Derneği, İzmir'de yaşayan otistik bireyler ve otizmli çocuk sahibi ailelerin, belediyelerin otizm alanındaki çalışmalarını değerlendirmesi için harekete geçti. Dernek, online bir anket düzenleyerek bu anketin sonuçlarından oluşturulacak raporu İzmir’in belediye başkanlarına sunmayı planlıyor.

Değerli veri oluşturma amacı

KEDİ Otizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serap Dikmen Ahmetoğlu, anketin amacının belediyelerin otizm konusundaki farkındalığını artırmak ve hizmetlere otizmin dahil edilmesini sağlamak olduğunu belirtti. Dikmen Ahmetoğlu, “Otizme dair İzmir’de belediyelerin gerçekleştirebileceği çalışmalar arasında seçim vaatlerinde de yer bulan mola evlerinin açılarak kent içinde yaygınlaştırılması, otizm gibi görünmez engeli bulunanların tanınırlığının sağlanarak gerek duydukları desteğe sorgulanmadan ulaşması yolunda belediye personeline verilecek eğitimi de kapsayan bir farkındalık çalışması, sosyal tesis ve spor salonlarından yararlanmaları için gerekli düzenlemelerin ve görevlendirmelerin yapılması, meslek edindirme ve buna bağlı olarak istihdama katılabilmeleri için çalışmalar yapılması gibi önerilerimiz var. Ötelenmekten yorulduk. Eşit yurttaşlık haklarımıza ulaşmak istiyoruz. Ayrıca sürece katkıda bulunmaya hazırız” dedi.

Yerel yöneticilere öneriler

KEDİ Otizm Derneği, belediyelerin otizmli bireylere yönelik hizmetlerinde dikkate alması gereken bazı önerilerde bulundu. Bu öneriler arasında mola evlerinin açılması, belediye personeline otizm farkındalığı eğitimi verilmesi, sosyal tesis ve spor salonlarından otizmli bireylerin yararlanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması ve meslek edindirme kursları düzenlenmesi gibi maddeler bulunuyor. Dikmen Ahmetoğlu, “Bu düzenlemelerin hak teslimi olacağını, BM Engelli Hakları Sözleşmesi’ni okuyan her başkanımız rahatlıkla görebilir” diye ekledi.

Ailelere anketi doldurma çağrısı

İzmir merkez ve ilçelerinde yaşayan otistik bireyler ve otizmli çocuk sahibi ebeveynlere çağrıda bulunan Dikmen Ahmetoğlu, ankete 21 Temmuz 2024, Pazar günü gecesine kadar https://docs.google.com/ forms/d/e/ 1FAIpQLScqR7PWF17C4aqbNHNipXxn 3MN3tfEjNozuLYfYyUxW65rbLw/ viewform adresinden ulaşılabileceğini belirtti. Dikmen Ahmetoğlu, “Anketi dolduralım ve yaygınlaştıralım. Çünkü siyasetçiler, gücünü hissetmediği gruplara hizmet yapmaktan geri duruyor, bizim de bu kentin seçmeni olduğumuzu, düşündüklerinden daha fazla sayıda olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Hep başka önceliklerle, bahanelerle öteleniyoruz. Taleplerimizin değerlendirilmesini ancak birlikte güçlü bir ses çıkarabilirsek sağlayabiliriz” diye konuştu.