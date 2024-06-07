İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından artan robot el ihtiyacını karşılamak için önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Robot El Derneği ile yapılan iş birliği kapsamında, parmak ve el deformasyonu yaşayan 5 yaş üstü çocuklar için 3 boyutlu yazıcılarla kişiye özel mekanik eller üretilecek. Protokol, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Yıldırım ve Robot El Derneği Başkanı Serdar Okumuş tarafından imzalandı.

Duygulandıran ve anlamlı proje

Projenin FabrikaLab’da yürütüleceğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Yıldırım, “Bu iş birliği, insana derinden dokunan ve duygulandıran bir süreç. Bu aşamaya gelmiş olmak mutluluk verici. Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay, halk ve toplum sağlığını çok önemsiyor. Katkılarınız ve çabalarınız için teşekkür ederim” dedi.

Belediyeyle yapılan ilk protokol

Robot El Derneği Başkanı Serdar Okumuş, bir belediye ile ilk kez iş birliği protokolü imzalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu çalışma birçok insana umut olacak. 6 Şubat depreminin ardından bu sorun daha da büyüdü. Hepimiz el ele vererek bu soruna çözüm üretmeliyiz” şeklinde konuştu.

Çocukların yaşamını kolaylaştıracak teknoloji

Protokol kapsamında, 5 yaş üstü çocuklar için 3 boyutlu yazıcılarla kişiye özel mekanik eller üretilecek. Tıbbi cihaz niteliğinde olmayan bu mekanik eller, çocukların günlük yaşamda bağımsız hareket edebilmesi için tasarlandı. Temel kavrama hareketi yapabilen bu cihazlar, çocukların sosyal ve duygusal deneyimlerini zenginleştirecek. Bisiklete binmek, top oynamak gibi aktiviteler artık daha erişilebilir olacak.