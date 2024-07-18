Yangın, dün saat 15.15 sıralarında Çobanlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yangına müdahale yaklaşık 16 saattir aralıksız sürüyor.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması ve yayılmasının önlenmesi için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Yangının yoğunluğu ve hava şartları, müdahale çalışmalarını zorlaştırsa da ekipler kararlılıkla yangını söndürmek için çalışıyor. Yangına müdahale için 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 ayrı yer ekibinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.