Bizans Su Kemeri ve Sarnıç: Tarihin derinliklerine yolculuk

Selçuk'ta, tarih kokan bir yürüyüş yaparken sizi etkileyici bir yapı grubu bekliyor: Bizans Su Kemeri ve Sarnıç. Bu bölgedeki su kemerleri, St. Jean Takip Kapısı’nın doğusundan başlayıp ilçe içinde ve istasyon çevresinde sağlam olarak kalmış. Şirince Boğazı’ndan devam eden bu kemerler, kuzeye doğru uzanıyor.

Tarihî bir mühendislik harikası

Bizans dönemine ait bu su kemerleri, Selçuk Ayasuluk Tepesi’ndeki Bizans yerleşimine ve Ortaçağ’ın önemli hac merkezi St. Jean Kilisesi’ne su taşımak için inşa edilmiştir. Belevi ile Selçuk arasındaki Pranga mevkiindeki su kaynaklarından gelen içme suyu, bu kemerler aracılığıyla Selçuk’a ulaştırılıyordu.

Yüksekliği ve yapı özellikleri

İstasyon çevresindeki kemerler, 15 metre yüksekliğiyle dikkat çekiyor. Bu etkileyici yapıların ayaklarında, Efes ve Artemision’dan getirilen devşirme mermer bloklar kullanılmış. Mermerlerin üzerinde Arkaik döneme ait İon sütun başlıkları bulunuyor; bunlar, Selçuk Efes Müzesi’nin Büyük Avlu’sunda sergileniyor. Kemerlerin üst kısmında ise tuğla kullanılmış, yapının sağlamlığına katkıda bulunmuş.

Sarnıç ve restorasyon

Ayasuluk Tepesi’ne ulaşıldığında, Takip Kapısı’nın doğusunda büyük bir su deposu ya da sarnıç ortaya çıkıyor. Son yıllarda kazılan ve restore edilen bu yapının kemerli ve tonozlu bir üst yapısı var. Sarnıçta, Efes’ten getirilmiş yivli sütunlar ve 2. yüzyıla ait Kompozit düzenli sütun başlıkları dikkat çekiyor.

Tarihî bir mirası gözler önüne seren bu kemerler ve sarnıç, sizi geçmişe götürecek bir keşif deneyimi sunuyor. Selçuk'ta yürüyüş yaparken bu muazzam yapıları görmek, tarihî ve kültürel bir yolculuğa çıkmak demek.

Bizans Su Kemeri ve Sarnıç nerede ve nasıl ulaşılır?

Bizans Su Kemeri ve Sarnıç, Türkiye'nin İzmir iline bağlı Selçuk ilçesinde yer alıyor. Selçuk'un merkezine oldukça yakın olan bu tarihi yapılar, St. Jean (Aziz Yuhanna) Takip Kapısı’nın doğusunda ve istasyon çevresinde konumlanmıştır.

Adres: Ayasuluk Mahallesi, 35920 Selçuk/İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.

Nasıl ulaşılır?

İzmir’den Selçuk’a Ulaşım: İzmir şehir merkezinden Selçuk’a otobüs veya trenle ulaşabilirsiniz. Selçuk tren garı ve otobüs terminali, tarihi yapıların bulunduğu bölgeye yürüyüş mesafesindedir. Selçuk İçinde Ulaşım: Selçuk merkezinden yürüyerek veya kısa bir taksi yolculuğuyla su kemerleri ve sarnıca kolayca ulaşabilirsiniz. Özellikle Ayasuluk Tepesi ve istasyon çevresi, yapıları görmek için uygun noktalardır.