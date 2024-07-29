Bodrum Koyu: Urla’nın sessiz ve sakin plajı

Urla’nın gözde koylarından biri olan Bodrum Koyu, yemyeşil ağaçlarla çevrili, masmavi deniziyle dikkat çekiyor. Denizi son derece temiz ve berrak. Koy içinde bir özel işletme bulunuyor; buradan şezlong ve şemsiye kiralayabilirsiniz. Özel işletme dışında kalan alanlar ise halka açık. Bu alanlarda ziyaretçiler kendi havlu, şemsiye ve sandalyelerini getirerek güneşlenebilirler. Ancak, halk kullanımındaki kısımda duş ve tuvalet gibi imkanlar bulunmuyor.

Bodrum Koyu, Urla’nın doğal güzellikleriyle ünlü Demircili Köyü’nün yakınında yer alıyor. Ziyaretiniz sırasında Demircili Köyü’nü de görebilir ve Urla’nın leziz yemeklerini tadabilirsiniz. Koy, ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta ve sessiz, sakin bir ortam sunarak dinlenmek isteyenler için mükemmel bir tercihtir.

Bodrum Koyu: Şehir gürültüsünden uzak, temiz deniz ve rahatlatıcı atmosfer

Temiz ve Berrak Deniz: Bodrum Koyu, temiz ve berrak deniziyle ünlüdür, yüzme ve güneşlenme için ideal bir ortam sunar.

Özel İşletme: Koy içinde bulunan özel işletme, ziyaretçilere şezlong ve şemsiye kiralama imkanı sunar.

Halk Kullanım Alanı: Özel işletme dışında kalan kısımlar halka açıktır; ziyaretçiler kendi havlu, şemsiye ve sandalyelerini getirerek burada güneşlenebilirler.

Temizlik İmkanları: Halk kullanımındaki bölümde duş ve tuvalet gibi temizlik imkanları bulunmamaktadır.

Doğal Güzellikler: Bodrum Koyu, Urla'nın doğal güzellikleriyle ünlü Demircili Köyü yakınlarında yer alır ve çevrede keşfedilecek doğal güzellikler sunar.

Sakin Atmosfer: Sessiz ve sakin bir koy olması nedeniyle dinlenmek isteyenler için mükemmel bir mekandır.

Ulaşım: İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktadır, bu da rahatça ulaşılabilir olduğunu gösterir.

Bodrum Koyu’na nasıl ulaşılır? Adres ve yolu rehberi

Bodrum Koyu, Urla ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktadır. İlçe merkezinden köy yollarını takip ederek rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Adresi: Bodrum Koyu, Demircili Köyü yakınları, Urla, İzmir'de yer almaktadır.