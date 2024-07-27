Bodrum Koyu: Karaburun'un en ünlü ve tesis bakımından en zengin koyu

Karaburun'un bakir ve huzur veren koyları, dinlenmek isteyenler için ideal bir kaçış noktası sunuyor. Özellikle Bodrum Koyu, bu güzelliklerin en ünlüsü ve tesis açısından en zengini olarak öne çıkıyor. Burada, şezlong, şemsiye ve yeme-içme olanakları bolca bulunuyor, böylece kalabalıktan uzaklaşıp rahatça dinlenebilirsiniz. Ayrıca, şnorkelinizin yanınıza almayı unutmayın; çünkü bu koyda renkli balık sürüleri sizi bekliyor. Mavi bayraklı olduğunu vurgulamaya gerek bile yoktur.

Şehir merkezine 105 kilometre uzaklıkta bulunan Bodrum Koyu, mavi bayraklı bir halk plajı olarak öne çıkıyor. Yoğun sezon dönemlerinde kalabalık olabilir, bu yüzden erken gitmekte fayda var. Karaburun’un en popüler plajlarından biri olan Bodrum Koyu'nun denizi buz gibi ve kristal berraklığında, plajı ise çakıllıdır.

Plajda, belediye tarafından sunulan ücretsiz şemsiye hizmeti mevcut. Ayrıca, sahil boyunca birçok yeme-içme işletmesi bulunuyor, böylece rahatça dinlenebilir ve çeşitli lezzetlerin tadını çıkarabilirsiniz.

Yeme-İçme: Çeşitli mekanlar sunan işletmeler bulunmaktadır.

Tuvalet: Plajda tuvalet olanakları bulunuyor.

Dış Mekan: Şemsiye ve şezlong kullanımı ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

Sahil Özellikleri: Çakıllı plaj, tertemiz deniz ve canlı bir atmosferdir.

Nasıl ulaşılır?

İzmir-Çeşme Otoyolu (O-32/E881) ve Karaburun Yolu (D505) üzerinden Bodrum Koyu'na kolayca ulaşabilirsiniz. Yolu takip ederek Karaburun’a vardıktan sonra, plaj yönlendirmelerini takip ederek Bodrum Koyu'na ulaşabilirsiniz.

Otobüs: 761 numaralı hat Bodrum Koyu'na yakın bölgelerden geçmektedir.

Vapur: Karşıyaka, Konak ve Mordoğan seferleri Bodrum Koyu'na ulaşım sağlayabilir.