İZMİR (AA) - HÜSEYİN BAĞIŞ - Dünyanın dört bir yanındaki yerel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan interaktif harita ve bilgi platformunca hazırlanan "dünyanın en iyi 100 kurabiyesi" listesinde 14'üncü sırada yer alan İzmir bombası, tatlıseverlerden ilgi görüyor.



Gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan, Hırvatistan merkezli "TasteAtlas" isimli yerel lezzetleri değerlendiren platformun, "dünyanın en iyi 100 kurabiyesi" listesinde İzmir bombası da yer buldu.

Kurabiyenin ilk ne zaman yapıldığına dair net bilgi bulunmasa da Osmanlı mutfağında "Murabbalı mecidiye" olarak adlandırılan kayısı marmelatlı kurabiyenin, içine çikolata dolgusu konularak İzmir bombası halini aldığı değerlendiriliyor.

İnce yapılı çıtır hamurun içine akışkan çikolata doldurularak pişirilen İzmir bombası, yoğun tadıyla öne çıkıyor.

İzmir bombasının, son yıllarda sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarla daha da yaygınlaştığı değerlendiriliyor.

Kente özgü bu tadı denemek isteyenler Alsancak'ta İzmir bombası yapan işletme önünde kuyruk oluşturuyor.

- "Özelliği, ince hamuru ve özel çikolatası"

İşletmenin sahibi Veysi Çelebi, AA muhabirine İzmir bombasının hem kentte yaşayanlardan hem de kente dışardan gelen tatlıseverlerden yoğun ilgi gördüğünü anlattı.

Çelebi, bu kurabiyenin özelliğinin ince hamuru ve özel çikolatası olduğunu ifade ederek "Çikolatayı biz özel işliyoruz, piyasada olmayan bir çikolatadır." dedi.

Kurabiyenin tarifini "sır" olarak nitelendiren Çelebi, "Isırıyorsun çikolata akmaya başlıyor, çok akışkan olması lezzetli hale getiriyor. Bir de ince hamuru, çıtır. Bütün müşterimiz bunu merak ediyor, 'sır' diyorum ben de." diye konuştu.

Çelebi, en sevilen çeşidi çikolatalı olan İzmir bombasının, antep fıstıklı, yer fıstıklı ve tahinli, vişne, karamel, Hindistan cevizi ve beyaz çikolatalı çeşitllerini de yaptıklarını sözlerine ekledi.

- "Sosyal medyada paylaşılması uluslararası lezzet haline getirdi"

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Betül Öztürk, İzmir bombasının dünyanın en iyi 100 kurabiye sıralamasında 14'üncü sırada yer almasının İzmir mutfağını uluslararası alanda tanıtımına katkı sunduğunu söyledi.

İzmir mutfağının binlerce yıl içinde göçler, din ve coğrafya etkisiyle oluştuğunu belirten Öztürk, "Beni en çok sevindiren durum da bu listelerde sadece ülkelerin isimleri yer alırken İzmir bombası 'İzmir, Türkiye' olarak tanıtılmıştır." dedi.

Kurabiyenin ilk defa kim tarafından, ne zaman yapıldığı sorularına cevap vermenin zor olduğunu dile getiren Öztürk, "Sosyal medyanın özellikle genç nesil arasında çok kullanımı bu kurabiyenin hem ulusal hem de uluslararası mecralarda tanınır olmasını sağladı." diye konuştu.

Öztürk, "TasteAtlas" listesinde yer almanın İzmir mutfağına dikkati çekeceğini, başka birçok lezzetin de deneyimlenmesini sağlayacağını söyledi.

- "İlk 5'e girmesi gerektiğini düşünüyorum"

İstanbul'dan tatil için İzmir'e gelen Fatma Akançolakoğlu, "2018'de buraya geldiğimizde, ilk kez tadına baktığımızda inanamadık. 'Keşke İstanbul'da da olsa' dedik. Bayram tatilinde buraya gelince mutlaka oraya da götürmemiz gerektiğini düşündüm. İstanbul'da da var ama buranın lezzeti başka. Listede 14 değil ilk 5'e girmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Eskişehir'den gelen ve ilk kez kurabiyenin tadına bakan Enes Türk de İzmir bombasını arkadaşından duyduğunu, sosyal medyada da gördüğünü anlattı. Kente İzmir bombası yeme heyecanıyla geldiğini aktaran Türk, "Gerçekten geldiğimize değdi, aşırı güzel. Tadı damağımda. Efsane bir şey, herkese tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.



