İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri tarafından yapılan açıklamada, Ankara Caddesi üzerinde, şehir merkezi yönünde ilerleyen Egemak Köprüsü üzerinde bir trafik kazasının meydana geldiği duyuruldu. Kaza sonrası gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı ve kazaya karışan araçların yol dışına çekilmesi çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Trafik 252 Sokak Kavşağı’na kadar uzandı

Kazanın ardından Egemak Köprüsü üzerinde başlayan trafik yoğunluğu, geriye doğru 252 Sokak Kavşağı’na kadar uzandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif yolları tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.