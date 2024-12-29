İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Yeşilçam Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga mahallede paniğe yol açtı. Alkollü oldukları iddia edilen taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan olayda 7 kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Y.B., V.A., Ş.B., S.A., V.Y. ve S.A., Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, durumu daha ağır olan O.A., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Kavganın nedeni ve detaylarının ortaya çıkarılması için başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.