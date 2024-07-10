İzmir’in Bornova ilçesinde yer alan lüks yaşam sitesi Folkart Life’ta akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten başlayan yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Yangın, sitede yaşayanlar arasında paniğe yol açarken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Yangın, Folkart Life sitesinde akşam saatlerinde aniden başladı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek binanın farklı bölümlerine yayıldı. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf etti. İlk müdahale sırasında, binada bulunan sakinlerin tahliyesi gerçekleştirildi.

Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.