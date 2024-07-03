Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.30 civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların yükselen dumanları fark etmesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbarın ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 6 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer gönderildi. Hem havadan hem de karadan müdahale edilen yangın, ekiplerin yoğun çabalarına rağmen kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

GÜNCELLEME-İzmir Bornova'da yangın

İzmir ve Manisa arasında ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Tünelleri yoğun duman nedeniyle trafiğe kapatıldı.

