İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir TIR garajında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında bir TIR ve dorse zarar gördü.

Yangın Egemenlik Mahallesi’nde çıktı

Yangın, Bornova’ya bağlı Egemenlik Mahallesi’ndeki bir TIR garajında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler kısa sürede söndürdü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı. Yangında bir TIR ve dorse kullanılmaz hale geldi.

İnceleme başlatıldı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.