Buca Belediyesi'nin çok amaçlı tesisi: Spor, eğlence ve eğitim bir arada

Buca Belediyesi’nin Şirinyer'de 2013 yılında yaptırdığı çok amaçlı tesis, çeşitli spor ve etkinlikler için hizmet veriyor. Bu tesis, 5.367 metrekare kapalı alana sahip 9 katlı bir yapı içinde bulunuyor ve içerisinde bir yarı olimpik yüzme havuzu da yer alıyor.

Havuz, bireysel yüzücüler ve yüzme kursiyerleri için açık. Yaz ve kış dönemlerinde yüzme kursları düzenleniyor ve 7-14 yaş aralığındaki çocuklar için ilk 1 ay ücretsiz. Kurslar hafta içi gerçekleştiriliyor.

Tesis sadece yüzme değil, birçok sportif etkinlik için de kullanılıyor. Fitness, step-aerobik, pilates, jimnastik, voleybol, basketbol, su topu, taekwondo ve body pump gibi branşlarda eğitim alabilirsiniz. Ayrıca, sauna, tiyatro salonu ve satranç gibi çeşitli etkinlikler için odalar da mevcut. Bu alanlar vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir.

Tesisin ulaşımı da oldukça kolay. Otobüs, metro, İZBAN ve vapur seferleriyle tesise rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Boş zamanlarınızı değerlendirmek, eğlenmek ve rahatlamak için bu tesiside ziyaret edebilirsiniz.

Buca Belediyesi’nin çok amaçlı tesisi: Nerede ve nasıl ulaşılır?

Şirinyer, Atatürk Caddesi No: 123, Buca, İzmir'de yer almaktadır.

Ulaşım bilgileri:

Otobüs: Buca'nın çeşitli bölgelerinden geçen otobüslerle tesise ulaşabilirsiniz.

Metro: İzmir Metro'su ile Şirinyer durağında inerek kısa bir yürüyüşle tesise ulaşabilirsiniz.

İZBAN: İZBAN hattı ile Buca istasyonuna gelerek, otobüs veya taksiyle tesise geçebilirsiniz.

Vapur: İzmir'den vapur ile Bostanlı'ya gelip, otobüs veya taksi ile tesise ulaşabilirsiniz.