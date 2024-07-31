Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesi: İzmir’in eğitimdeki öncüsü

Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesi, İzmir’in Buca ilçesinin Dumlupınar Mahallesi’nde yer alan prestijli bir fen lisesidir. Okul, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Giriş Sınavı (LGS) ile öğrenci kabul etmektedir.

Tarihçe

Kuruluş ve İlk Yıllar: Okulun kökenleri, 1930 yılında, Buca Ortaokulu olarak eğitime başlayan ve 1922’de Buca'nın kurtarılmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulmuş bir okula dayanmaktadır. İlk olarak, Venedik kökenli ünlü bir aileden gelen Demonstanis Baltacı tarafından yaptırılmış olan tarihi köşkte eğitim vermeye başlamıştır.

Gelişmeler: 1966-1967 yıllarında okul Buca Lisesi’ne dönüştürülmüş, 1989-1990 yıllarında ise ilköğretim ve lise olarak ikiye ayrılmıştır. 2008-2009’da fen lisesine çevrilen okul, 2013-2014 eğitim öğretim yılında İnci ve Özer Tırnaklı tarafından yaptırılan yeni binasına taşınarak, adını Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesi olarak değiştirmiştir. Öğrenciler arasında okul halen Buca Fen Lisesi olarak anılmaktadır.

Tarihi Bina

Okulun ilk binası, ünlü bir levanten aile olan Baltacı ailesinin Demonstanis Baltacı tarafından 1850’lerde yaptırılmıştır. İngiliz mimar John Turtle Wood’un tasarladığı köşk, 1863 yılında Sultan Abdülaziz’i ağırlamıştır. Daha sonra köşk, Ermeni asıllı Tekvor Ispartaliyan tarafından satın alınmış ve bir havuz ile heykellerle zenginleştirilmiştir.

1910'larda, köşkün İtalyan hükümeti tarafından satın alınması düşünülmüş ancak bu girişim engellenmiş ve köşk, Yunan Milli Bankası tarafından alınarak Venizelos’a hediye edilmiştir. 1920'lerde yetimhaneye dönüştürülen köşk, 1922'de Türkiye’ye geçtikten sonra çeşitli dönemlerde okul olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Heykeller

Okulun bahçesinde, geçmişten günümüze kalan heykellerin bazıları Dokuz Eylül Üniversitesi Eski Eser Koleksiyonu'nda sergilenmektedir. Mevcut heykeller arasında Afrodit, Flüt Çalan Eros ve Oturan Hermes gibi eserler bulunmaktadır.

Fiziki İmkanlar

Okul, Baltacı Köşkü’nün bahçesinde yer almakta ve bu bahçeyi diğer üç okul ile paylaşmaktadır. Okulda şu imkanlar bulunmaktadır:

620 m²'lik okul binası

40.981 m²'lik bahçe

12 sınıf, her biri 30 kişilik ve 30 m²'lik

2700 kitaplı kütüphane

Pansiyon

Yemekhane

90 kişilik konferans salonu

Fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları

Bilgisayar odası

Revir

Konum

Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesi, Buca’nın Dumlupınar Mahallesi'nde yer alır. Buca Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi ve Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi ile aynı bahçeyi paylaşır. Okulun arkasında Buca Ortaokulu ve Fatma Saygın Anadolu Lisesi bulunmaktadır. Yakın çevresinde Dokuz Eylül Üniversitesi kampüsleri ve Protestan Baptist Kilisesi yer almaktadır.

Başarılar

Okul, her yıl LGS’de yüksek başarı gösterir ve İzmir genelinde ikinci sırada yer alır. ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe ve İTÜ gibi üniversitelere öğrenci göndermektedir. Ayrıca, çeşitli yarışma ve olimpiyatlarda birçok ödül kazanmıştır:

Kanguru Matematik Türkiye 1.’liği

TÜBİTAK 2204C Kutup Araştırmaları Türkiye 7.’liği

CARIBOU Matematik Yarışması 1.’liği

TÜBİTAK 2204A Biyoloji Bölge 1.’liği

Satranç İzmir 3.’lüğü

Indonesian Youth Scientist Association Mühendislik Altın Madalya

Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesi: Adres bilgisi ve ulaşım yöntemleri

Adres:

Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesi, Dumlupınar Mahallesi, Baltacı Köşkü Bahçesi, 35390 Buca, İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.

Konum:

Okul, İzmir’in Buca ilçesinin Dumlupınar Mahallesi’nde yer almaktadır. Buca’nın merkezi bölgelerinden biri olan bu mahallede, okul Baltacı Köşkü’nün bahçesinde bulunur. Yakın çevrede Buca Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi ve Buca Ortaokulu gibi diğer eğitim kurumları yer alır.

Ulaşım:

Toplu Taşıma: İzmir'in çeşitli bölgelerinden toplu taşıma araçlarıyla Buca'ya ulaşmak mümkündür. İETT otobüsleri ve minibüsler, Buca merkezine ve Dumlupınar Mahallesi'ne hizmet verir. Okulun bulunduğu bölgeye en yakın toplu taşıma durakları okulun çevresinde yer almaktadır.

Özel Araçla Ulaşım: İzmir şehir merkezinden Buca’ya özel araçla ulaşım oldukça kolaydır. Şehir merkezinden Buca’ya doğru yönelip, Buca'nın ana yollarını takip ederek Dumlupınar Mahallesi’ne ulaşabilirsiniz. Okul, bahçeyi paylaşan diğer okullarla birlikte geniş bir alana yayılmaktadır ve park yeri bulmak genellikle kolaydır.

Yakın Çevre: Okulun yakınında Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Dokuzçeşmeler Kampüsü ve Buca Eğitim Fakültesi bulunur. Ayrıca, Buca’nın merkezine ve çeşitli alışveriş merkezlerine oldukça yakındır.