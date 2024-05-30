İzmir Büyükşehir Belediyesi, Üçyol-Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında uzanacak 13,5 kilometrelik Buca Metrosu’nu kendi kaynaklarıyla inşa ediyor. Projede dört tünel açma makinesi (TBM) eşzamanlı olarak çalışıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, metro inşaatındaki son durumu yerinde inceledi. İlk olarak General Asım Gündüz İstasyonu’nu ziyaret eden Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Alpaslan Kara’dan bilgi aldı. Tugay, ardından Buca Koop İstasyonu’nda incelemelerde bulundu.

Gece gündüz çalışarak Buca'ya metro getirilecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, kent içi ulaşımı rahatlatacak en önemli projelerin başında raylı sistem yatırımlarının geldiğini vurguladı. Tugay, "Buca'nın trafik sorununu çözmek için metro yatırımının tamamlanması hayati önem taşıyor. Bu nedenle gece gündüz çalışarak metroyu Buca'ya getireceğiz" dedi.

TBM’ler hummalı bir çalışma içerisinde

Buca Metrosu’nun inşaatı, General Asım Gündüz, Buca Koop, Dokuz Eylül, Çamlıkule, Hasanağa Bahçesi istasyonları ve İzmirspor bölgesindeki hat başı şaftı dahil 6 farklı bölgede sürdürülüyor. General Asım Gündüz ve Buca Koop istasyonlarında 2'şer TBM olmak üzere toplam 4 tünel açma makinesi çalışıyor. General Asım Gündüz İstasyonu’ndaki kazı destekleme çalışmaları tamamlandı ve istasyon kazısı devam ediyor. Üçyol İstasyonu yönünde bin 161 metre, Buca Koop İstasyonu’ndan DEÜ Üniversitesi İstasyonu yönünde ise 176 metre tünel kazısı yapıldı.

Günlük 400 bin yolcu taşınacak

Buca Metrosu, Üçyol, Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar Meydanı, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonlarını kapsayacak. Metro hattı, Fahrettin Altay-Bornova arasında çalışan mevcut metro hattı ile Üçyol İstasyonu’nda, İZBAN hattı ile Şirinyer'de entegre olacak. Hat üzerinde sürücüsüz tren setleri hizmet verecek. Çamlıkule ile İzmir Körfezi arasındaki ulaşım süresi 15 dakikaya inecek. Projenin toplam maliyeti 765 milyon Euro olarak öngörülüyor ve hattın işletmeye açıldığında günlük 400 bin yolcu taşıması bekleniyor.