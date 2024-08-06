İzmir’in ilk demiryolu hattı: Buca ve Alsancak arasındaki tarihi bağlantı

Buca - Alsancak demiryolu hattı, İzmir’in ilk demiryolu hattı olan İzmir - Aydın demiryolundan ayrılan ilk hattır. 1866 yılında kurulan İzmir - Aydın demiryolu, İzmir’in yabancı nüfusunun artmasına da zemin hazırlamıştır. Bu dönemde, başta zengin Levanten aileler olmak üzere birçok yabancı İzmir’e yerleşmiş ve ülkelerindeki yaşam standartlarına yakın yerleşim alanları kurmuştur. Bu yerleşim alanlarından biri de Buca’dır; İngiliz Levanten ailelerin tercih ettiği bir bölge olarak bilinir.

Buca, şehir merkezindeki dar sokakların ve sıkışık yapılaşmanın getirdiği tehlikelerden, yani salgın hastalıklar ve yangınlardan uzak, daha rahat bir yaşam sunuyordu. Bornova, Kızılçullu (Şirinyer), Buca ve Seydiköy, bu dönemdeki başlıca yerleşim alanlarıydı. Alsancak’ta işyeri olan ve Buca’da yaşayan Levanten aileler için demiryolu, mükemmel bir ulaşım çözümüydü.

1870 yılında, İzmir-Aydın Demiryolu Şirketi dışında, özel girişimciler tarafından Buca'ya bir demiryolu hattı yapıldı. Bu hat, Buca'nın ünlü üzümünü Alsancak limanına taşıyarak tüm dünyaya ulaştırmayı amaçlıyordu. Hattın başlangıcı Şirinyer’den olup, Buca’nın içlerine kadar gidiyordu.

Bu hattın diğer banliyö hatlarından farklı bir özelliği vardı. İzmir-Aydın hattında istasyonlar tek binalardan oluşurken, Şirinyer istasyonu çift hatlı ve yolcu binasına sahipti. İlk başlarda, Kemer-Şirinyer arası tek hat olarak çalışıyor, Şirinyer’de bir makasla ayrılarak, ana istasyonun karşısındaki biraz daha büyük ikinci istasyona gidiyordu. Oradan da Buca’ya devam ediliyordu. Talebin artmasıyla, Kemer-Şirinyer arası çift hat olarak genişletildi ve bu düzenleme, Buca’daki ilk trenin çalışmasından kısa bir süre sonra tamamlandı.

Şirinyer’deki ikinci istasyon, İngilizlerin etkisiyle ve "sınıf" kültürünün bir göstergesi olarak yapılmıştı. Burada, birinci sınıf Levantenler ve aileleri, Alsancak veya Buca yönüne giden trenleri beklerken çay, kurabiye ve çöreklerle ikramlar sunuluyordu. Aydın veya daha sonra kurulacak Seydiköy yönüne gidecek yolcularla karışıklık yaşanmıyordu, çünkü Seydiköy’de ağırlıklı olarak Rum zenginler yaşıyordu.

Ancak, 2006 yılından itibaren bu demiryolu hattı atıl durumda kalmıştır. Buca istasyonu, hattın sonundaki istasyon olarak dikkat çeker. 2005 yılında seferler sabah ve akşam olarak sınırlandırılmıştı. Bu tarihi demiryolundan son tren, 2006 yılında saat 18:34’te Buca istasyonundan hareket etti ve o günden sonra trenler bu istasyona uğramadı.

Buca İstasyonu ve demiryolu hattının ulaşım bilgileri: Nasıl gidebilirsiniz?

Buca - Alsancak demiryolu hattı, İzmir ilinin Buca ilçesinde başlamış olup, Alsancak’a kadar devam ederdi. Hattın başlangıç noktası olan Buca İstasyonu, Buca Eğitim Fakültesi girişinde bulunmaktadır. Bu istasyonun adresi şu şekildedir:

Buca İstasyonu Adresi: 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Girişi, Buca, İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.

Ulaşım bilgileri:

Özel araçla: İzmir şehir merkezinden Buca’ya gitmek için İZBAN, ESHOT otobüsleri veya özel araç kullanabilirsiniz. Buca’ya ulaştıktan sonra Buca Eğitim Fakültesi yakınlarından istasyona kolayca erişebilirsiniz.

Toplu taşıma: İzmir şehir merkezinden Buca’ya giden ESHOT otobüsleri ve İZBAN hatlarını kullanarak Buca İstasyonu’na ulaşabilirsiniz. ESHOT otobüsleri ve İZBAN hatlarının güzergâh bilgileri için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin web sitesine başvurabilirsiniz.