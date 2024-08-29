İzmir'in Buca ilçesi Mehmet Akif Caddesi’nde NATO Kavşağı'ndan Akdoğan Caddesi istikametine dönüşte bir aracın arızalanması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Aracın arıza yaptığı noktada güvenlik önlemleri alınırken, ekipler aracı yol dışına çekme çalışmalarını sürdürüyor.

Sürücülere alternatif yol uyarısı

Bu durum, geriye doğru trafik akışını olumsuz etkileyerek Buca Köprüsü mevkisine kadar yoğunluğa neden oldu. Yetkililer, bu güzergahı kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları ve alternatif yolları tercih etmeleri konusunda uyardı.