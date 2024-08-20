Buca’nın Menderes Caddesi üzerindeki Shell Benzinlik önünde meydana gelen araç arızası, Konak istikameti yönünde trafik akışını olumsuz etkiliyor. Yol kullanıcılarının alternatif güzergahları tercih etmesi tavsiye ediliyor.

Buca Menderes Caddesi'ndeki araç arızası trafiği yavaşlatıyor

Buca Menderes Caddesi üzerindeki Shell Benzinlik önünde bir aracın arızalanması sonucu Konak istikametine doğru trafik akışında aksamalar meydana geldi. Arızalanan aracın yoldan çekilmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması işlemleri devam ediyor. Bu nedenle, güzergah üzerindeki trafik akışında sıkışıklık yaşanıyor.

Arızalanan aracın güvenli bir şekilde yol dışına çekilmesi için çalışmalar sürerken, trafik yoğunluğu Menderes Caddesi’nin geriye doğru İşçievleri Kavşağı’na kadar uzanıyor. Yetkililer, araçların bu noktadan etkilenmemesi için çevredeki alternatif yolları kullanmaları gerektiğini belirtiyor.

Buca Menderes Caddesi üzerinde seyahat eden yol kullanıcılarının, trafik akışındaki aksamalardan etkilenmemek için alternatif güzergahları tercih etmeleri önerildi.

İzmir Trafik Birimleri, trafik akışının normalleşmesi için gerekli çalışmaları yürütüyor.