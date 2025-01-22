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İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın güvenlik kamerası görüntülerinde ise, şüphelinin otomobiliyle iş yeri önüne geldiği ve araç içinden ateş açarak uzaklaştığı anlar kaydedildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kozağaç Mahallesi'nde S.Y.'ye ait iş yeri nin kurşunlanmasıyla ilgili harekete geçti. Yapılan araştırmalar neticesinde şüpheli K.K. (23), gözaltına alındı.

İzmir 'in Buca ilçesinde, bir iş yeri ni kurşunlayan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

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