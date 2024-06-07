İzmir'in Buca ilçesinde, bipolar bozukluğu olduğu iddia edilen İbrahim Köçer (52), tartıştığı eşi Nurtaç Köçer'i (45) boğarak öldürdü ve ardından intihar etti.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan dört katlı bir apartmanın ikinci katında gerçekleşti. Diyarbakır'dan Manisa'nın Turgutlu ilçesine, oradan da İzmir'e taşınan İbrahim Köçer'in bipolar bozukluk teşhisi aldığı öğrenildi. Özel bir nakliye firmasında çalışan üç çocuk babası Köçer, iddialara göre bir süredir ilaçlarını kullanmıyordu.

İbrahim Köçer, büyük kızı N.K. (26) ve küçük kızı E.K. (9)'yı evden gönderdikten sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Nurtaç Köçer ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından eşini boğarak öldüren Köçer, olayın hemen ardından evin balkonunda kendisini iple asarak yaşamına son verdi.

Büyük oğul sinir krizi geçirdi

Nakliye firmasında çalışan çiftin büyük oğlu Y.K., iş çıkışı eve geldiğinde dehşet verici manzara ile karşılaştı. Annesinin cansız bedenini evin içinde, babasının ise balkonda asılı halde gören Y.K., sinir krizi geçirdi. “Ben bu manzarayı nasıl unutacağım” diye feryat eden Y.K.'yı duyan komşuları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Köçer çiftinin cenazeleri, savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.