İzmir Buca'da Motosikletli Kurye Kadına Çarptı, Öfkeli Koca Kuryeye Saldırdı!

İzmir’in Buca ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında, ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, motosikletli kuryenin çarpması sonucu yaralandı. Olay, Buca ilçesi Menderes Caddesi’nde meydana geldi ve çevredeki bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına anbean yansıdı.

Olayın detayları

Olay, hızla seyir halindeki bir motosikletli kuryenin, araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan bir aileyi fark etmemesiyle başladı. Motosiklet, karşıdan karşıya geçmekte olan kadına çarptı ve kadın çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Bu sırada babanın hızlı bir hamle yaparak çocuğunu tehlikeden uzaklaştırdığı görüldü. Ancak karısını yerde gören ve yaşadığı şokun etkisiyle sinirlerine hakim olamayan adam, öfkeyle yere düşen kuryeye saldırdı.

Çevredekiler araya girdi

Kazanın ardından yaşanan gergin anlar, çevredeki diğer vatandaşların müdahalesiyle yatıştırıldı. Adamın öfkesi nedeniyle kuryeye saldırdığı anlar, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına kaydedildi.