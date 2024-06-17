İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla müdahale ediyor. Yangın, ilçenin çevre yolunun batısındaki bölgede başladı ve sebebi henüz belirlenemedi.

Müdahele sürüyor

Buca ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yoğun bir şekilde müdahale ediyor. Yangın, Buca ilçesinin çevre yolunun batısındaki ormanlık alanda saat 15.10 sıralarında başladı. Şu ana kadar yangının sebebi netlik kazanmış değil. Ekipler, yangına 4 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 5 dozer ile müdahale ediyor. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.